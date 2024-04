NO VUELVAN A COMPARARLO CON NADIE, POR FAVOR | Andrés Iniesta nombró al único futbolista que es imposible que juegue mal un partidoPara el campeón del mundo español, el genio argentino es el jugador que más facetas domina dentro de la cancha. Y por eso, desde que lo tuvo como compañero en el Fútbol Club Barcelona, se dio cuenta que es muy complicado que alguien se atreva a comentar que tuvo un mal partido.

Si no marca o asiste en ofensiva, Messi es capaz de aportar desequilibrio, de generar ocasiones desde zona de distribución y de apoyar en el manejo de los tiempos. Justo ese dominio de facetas del juego es lo que hace, de acuerdo a Don Andrés, que el 10 sea un jugador único en todo el planeta fútbol. “Para mí, es muy difícil decir que Leo (Messi) juega mal un partido porque es prácticamente imposible. Yo como futbolista sé que es prácticamente imposible que él juegue mal un partido… porque aporta tantas cosas que es muy difíci

