“No tengo favorito”; Sheinbaum intenta zanjar polémica por candidatura en CDMX y pide evitar divisiones internas

“Es importante que no caigamos en politiquerías, en divisiones internas; nuestro movimiento es un movimiento extraordinario, y el pueblo de México demanda mucho de nosotros, tenemos que poner, siempre, por encima de todo, nuestros principios, nuestras causas, también poner por encima de todo, la unidad del movimiento”, subrayó la virtual candidata presidencial.

A través de su cuenta de X, Batres se deslindó del audio y sostuvo que es parte de la guerra sucia de los opositores. si postulará hombre o mujeres en CDMX, Yucatán y Jalisco, pues son las entidades en donde el próximo domingo 5 de noviembre arrancarán las precampañas.

A fin de amortiguar los efectos de su declaración, el PVEM en la Ciudad reiteró, a través de un comunicado, que están con el movimiento de la Cuarta Transformación y que apoyarían, sin distingo, a la persona que resulte ganadora en la encuesta.

Bolivia rompe relaciones con Israel por “desproporcionada ofensiva militar” en Gaza; Chile y Colombia consultan a embajadores Bolivia “ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza”, señaló el vicecanciller, Freddy Mamani.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: No tengo favorito en CDMX: Sheinbaum, tras audio 'fake' de BatresLa virtual aspirante a la presidencia subió un video luego de que ayer circulara un audio, ya desmentido, de Martí Batres; llamó a no dividir a Morena de cara a la elección en la CDMX

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: Sheinbaum dice que no hay favorito en encuesta de CDMXLa morenista afirma que las candidaturas se definirán por encuestas transparentes y por el principio de paridad de género.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Claudia Sheinbaum asegura que 'no hay favoritos en CDMX' durante proceso interno de MorenaClaudia Sheinbaum detalló el proceso que realiza Morena para seleccionar 9 perfiles rumbo a las próximas elecciones, de los cuales 5 deben ser mujeres; afirmó que no hay favoritos en la CDMX

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Claudia Sheinbaum niega tener favoritos en la coordinación de la CDMXClara Brugada, Ormar García Harfuch, Hugo López-Gatell, Mariana Boy y Miguel Torruco Garza participan en la encuesta de Morena para la CDMX

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

EXPPOLITICA: 'En la CDMX no hay favoritos', dice Sheinbaum; llama a evitar divisionesLa coordinadora de los comités de defensa de la 4T, aclaró que los candidatos de Morena se definirán por encuesta y conforme al criterio de género, por lo que pidió no caer en “politiquerías”

Fuente: ExpPolitica | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Día Mundial de las Ciudades: Claudia Sheinbaum recuerda proyectos sostenibles en CDMXLa ex mandataria capitalina destacó los proyectos sustentables implementado durante su estancia en el gobierno de la Ciudad de México

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕