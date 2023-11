¡No se hablaron! Entre García y Talavera casi hacen el autogol

¡Perdona! Rotondi falla el segundo de Cruz Azul frente a Talavera¡Gol de Cruz Azul! Sepúlveda se anticipa y marca el 1-0Alexis Vega apoya a Chivas desde casa en la fecha doble

HERALDODEMEXICO: Se extiende fratricidio entre candidatos de MorenaLa rapiña es “cohesión social”: Abelina López

MILENIO: Costa Grande, entre el impacto del huracán 'Otis' y el crimen organizadoEntre las afectaciones más graves que hay en Acapulco es la falta de alimentos o en su defecto el alto costo de la canasta básica.

MILENIO: Sihasin, entre rituales ancestrales y potencia musicalEn el Cervantino, los hermanos Jeneda y Clayson, junto a su padre Jones Benally, dieron un concierto que invocó sonidos ancestrales y potentes.

LARAZON_MX: AMLO: entre Otis y pugnas en MorenaPULSO POLÍTICO

ARISTEGUIONLINE: La deuda pública de México ascendió al 45.7% del PIB entre enero y septiembre de 2023La Secretaría de Hacienda defendió que la deuda pública continuará con una trayectoria estable hasta el cierre del año, como 'resultado de una política fiscal responsable'.

EL_UNIVERSAL_MX: Oaxaca, entre lo oscuro de lo gótico y los muertosEl underground ha tomado fuerza en la entidad, donde colectivos difunden música, literatura y performances, como el Horror Show Spooky, una velada para recibir a los difuntos

