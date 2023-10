'No me gusta': la figura de la Celeste que reveló la exigencia de Marcelo Bielsa que lo incomoda

se encontró con muchas opiniones en contra. Parte de la prensa y los fanáticos charrúas expresaron su descontento con la designación, al opinar que la filosofía del DT argentino no tenía mucho que ver con la historia y las formas del combinado celeste. Sin embargo, los resultados comenzaron a llegar y todo cambió.

“Hoy en el fútbol hay muy pocos extremos que no defiendan. A mí no me gusta defender, soy sincero, pero es algo que tenés que aprender para poder jugar. Es ahí donde se requiere de una mejor preparación física para poder defender y que te de la energía para después atacar”, comenzó diciendo, en diálogo con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva.a sus dirigidos: “A Bielsa le gusta tener el equipo junto, conectado, como se mostró ante Brasil que ellos no encontraban huecos por ningún lado. Y después, una vez que se recupera la pelota, dañar al otro equipo.

Que sepan que si la pierden van a salir nuestros extremos, y el mediocentro va a acompañar, para lastimarlos. headtopics.com

Por último, agregó: “A pesar de que no hemos tenido tantas instancias como en un club, donde vos estás todo el día con el técnico, se ve lo apasionado que es Bielsa del fútbol.

Leer más:

deportesminuto »

Le trae buenos recuerdos: el logro de Marcelo Bielsa en La BomboneraEl Loco volverá a pisar el césped del estadio de Boca Juniors luego de varias décadas. Leer más ⮕

'Puedo aportar': el jugador que le exigió a Marcelo Bielsa ser convocadoUn jugador uruguayo de gran presente presiona a Marcelo Bielsa para llegar a la Selección. Leer más ⮕

Cruz Azul le responde a Billy Álvarez: ¡Hablemos con la verdad!Aseguró no ser prófugo y la directiva Celeste le contestó mediante un video. Leer más ⮕

Aficionada ‘exigió' a Jardine la llegada de Marcelo al AméricaEl estratega brasileño atendió a los fanáticos en donde se le pidió que trajera al exjugador del Real Madrid Leer más ⮕

Cruz Azul: Billy Álvarez admite que América "es papá" de La MáquinaEl expresidente del conjunto celeste se ha convertido en el hijo de las Águilas en los últimos dos años Leer más ⮕

Cruz Azul: Billy Álvarez admite que América "es papá" de La MáquinaEl expresidente del conjunto celeste se ha convertido en el hijo de las Águilas en los últimos dos años Leer más ⮕