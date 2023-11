¡No lo quieren! Aficionados del Atlético San Luis muestran su desprecio hacia André Jardine

Evidentemente, el estratega brasileño se percató de dicha acción, sin embargo, se mantuvo al margen y omitió una reacción pese a que por momentos también le gritaban "vendido, vendido". Atlético San Luis fue el equipo que le dio su primera oportunidad en México, en donde Jardine estuvo por 3 torneos antes de ceder su lugar al que fuera su Auxiliar Técnico, Gustavo Leal.

