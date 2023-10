"¿No invitaron a La Manzana?": Samuel García se burla de José Arturo Salinas, gobernador interino en Nuevo Leon

Al hacer uso de la palabra para presentar el prototipo de vagones, García Sepúlveda preguntó, bromeando: “¿No invitaron a La Manzana? ¿Pura naranja?… Pobrecito y es que por su color de piel y la forma rojiza de su cara, se conoce como La Manzana, José Arturo Salinas, quien para ser designado por el Congreso y tomar protesta como, pidió un permiso de ausencia de seis meses al pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para dejar la... headtopics.com

En tanto, José Arturo Salinas Garza, señaló que está esperando una respuesta de Samuel García, para platicar sobre los problemas del estado, ya que mediante el diálogo y con la participación de todos, es la mejor forma de enfrentarlos y resolverlos.

Hoy se reunió con representantes de las asociaciones México Unido, Ciudadanos X La Democracia, Frente Cívico, Poder Ciudadano, NL24, y México Libre. Posteriormente, señaló, dialogará con rectores, alcaldes, diputados, personal de la Fiscalía General de Justicia y de todas las autoridades que quieran trabajar juntos por Nuevo León. headtopics.com

Adelantó que incluso buscaría mejorar la distribución del presupuesto, que presentará Samuel García, pero sería aprobado por el Congreso, ya cuando el todavía gobernador en funciones se haya separado del cargo de manera temporal.

