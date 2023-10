¡No están solos!: Claudia Sheinbaum llama a seguir apoyando a damnificados en Guerrero

huracán ‘’Otis’’‘’He platicado con los coordinadores parlamentarios de Morena, del PT y del Verde para que senadores y diputados de nuestro movimientoen apoyo a las personas afectadas, en apoyo a Acapulco y todas las zonas cercanas’’, comentó.Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación

hizo un breve recuento de las acciones realizadas por el gobierno federal y el gobierno local, como es el caso delpara identificar a quienes más lo necesitan y de esta manera entregar los recursos de manera directa.; en el censo casa por casa de los daños, con el objetivo de que muy pronto se entregue la ayuda de forma directa, para reconstruir casas, paraGráfico: La Razón de Méxicoy evitar caer en la desinformación.

‘’A quienes dicen que el Gobierno no está actuando y quieren usar la tragedia políticamente, la verdad es que. No solamente no les está funcionando, sino que no les va a funcionar. Les invito en realidad a que se dediquen aAsí mismo reiteró el llamado al’’Las mexicanas y mexicanos siempre hemos sido solidarios, por ello entre todas y todos vamos a lograr sacar adelante a Acapulco y todas sus zonas cercanas. headtopics.com

