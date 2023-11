Niurka afirma que bloqueó a su hijo Emilio Osorio porque su papá lo influenció mal: 'me falta al respecto'

Vivir una realidad y ocultarla, mostrar una sonrisa detrás de un infierno, y esa no es la educación que yo diNiurka agregó que su hijo Emilio ha recibido malos consejos de su padre Juan, a quien describió como un sujeto de"Hablaba conmigo en el transcurso de dos horas y me platicaba sus experiencias con el carácter de su papá, (...) han sido conversaciones bastante duras para mí,, como si estuviera hablando con un amigo", dijo la cubana toda sentida.

¿Niurka Marcos distanciada con su hijo? 😱😬 En exclusiva la actriz y bailarina, asegura que la educación de Juan Osorio la separó de su hijo Emilio Osorio y revela que lo tiene bloqueado.

