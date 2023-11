Nicolas Cage responde a las criticas de Tim Burton por su cameo de Superman en la última película de Flash

Sigue leyendo: Lords of War: Nicolas Cage y Bill Skarsgård protagonizarán secuela de Hombre Peligroso La aparición de Cage fue, sin duda, uno de los puntos más destacados de la película, y muchos la consideraron como una especie de homenaje al proyecto cancelado Superman Lives, que Tim Burton había planeado dirigir en la década de 1990. El paso del tiempo ha llevado a muchos a reflexionar sobre The Flash y su legado.

En dicha entrevista, Burton había mencionado su descontento con el uso de la inteligencia artificial para recrear su visión de Superman. Cage respaldó esta opinión, expresando su desconcierto sobre la escena en la que lucha contra una araña gigante, algo que no había filmado.

También te puede interesar: The Flash: Andy Muschietti tiene una versión de cuatro horas de la película Cuando fui a la foto, estaba yo luchando contra una araña gigante. Yo no hice eso. Eso no fue lo que hice. No creo que haya sido IA. Sé que Tim está molesto con la IA, al igual que yo. Fue CGI, vale, para que pudiera rejuvenecerme, y estoy luchando contra una araña. Yo no hice nada de eso, así que no sé qué pasó allí. … Pero entiendo de dónde viene Tim. Sé lo que quiere decir. Sería muy infeliz si la gente tomara mi arte...

Los efectos visuales y la tecnología detrás de los cameos en la cinta también recibieron críticas. La recreación digital de personajes icónicos como Superman de Christopher Reeve y Supergirl de Helen Slater fue vista por algunos como una falta de autenticidad.

