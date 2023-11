Nicholas Hoult interpretará a Lex Luthor en la próxima película de Superman

Una noticia ha dejado a los fanáticos del universo cinematográfico de DC con la boca abierta, Deadline ha confirmado de forma exclusiva que el famoso actor británico Nicholas Hoult asumirá el icónico papel de Lex Luthor en la próxima película de James Gunn, Superman: Legacy. Esta noticia llega después de meses de especulación y audiciones, marcando un emocionante hito en la carrera de Hoult y en la anticipada revitalización de la franquicia de Superman.

También te puede interesar: Matthew Vaughn revela detalles de su trilogía de Superman que Warner Bros. rechazó por hacer Man of Steel La elección de Hoult para interpretar al archienemigo de Superman es un movimiento estratégico por parte de Warner Bros., estudio que ha colaborado con el actor en proyectos anteriores, incluyendo el próximo thriller legal dirigido por Clint Eastwood, Juror No. 2. Además, Hoult dejó una marca indeleble en la memoria de los cinéfilos con su actuación en la exitosa película de 2015, Mad Max: Furia En El Camino - 97%, que recaudó más de US $380 millones en taquilla a nivel mundia





TomatazosCom » / 🏆 5. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Matthew Vaughn propone a Taron Egerton como Lex LuthorEl director cree que el actor sería un gran elemento para el DCU y que sería un error unirse a Marvel como Wolverine

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

'Jurassic Park' 30 años después: ¿qué pasó con la pequeña Lex Murphy?Nací en algún rinconcito de la Ciudad de México el día que estrenó Star Wars: La amenaza fantasma. Vivo en galaxias muy lejanas y me dan miedo los aliens

Fuente: SensaCine México - 🏆 51. / 51 Leer más »

Superman: LegacyEl director de Superman: Legacy confirma la fecha de estreno de Superman: Legacy, la primera película del nuevo DCU que tendrá a David Corenswet en el...

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

¡No es un pájaro, no es un avión! ¡Es Jack Quaid!Jack Quaid comparte su emoción por interpretar a Superman en Mis aventuras con Superman y adelanta la próxima temporada de la serie animada.

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

Mis aventuras con Superman: Jack Quaid confirma la segunda temporadaJack Quaid comparte su emoción por interpretar a Superman en Mis aventuras con Superman y adelanta la próxima temporada de la serie animada.

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

James Gunn confirma fecha de estreno de Superman: LegacyEl director de Superman: Legacy confirma la fecha de estreno de Superman: Legacy, la primera película del nuevo DCU que tendrá a David Corenswet en el...

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »