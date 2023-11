Netanyahu debería de renunciar por el bien de Israel

La justicia debería de ser aplicada a los terroristas de Hamás. Y el Derecho Internacional deberá de ser aplicado al Gobierno de Netanyahu.Criticar al Gobierno de Netanyahu no es prueba suficiente para conjeturar que se trata de un acto anti semita.Se sabe que los terroristas de Hamás usan a inocentes como escudos humanos. No es razón suficiente para lanzar ataques masivos.

