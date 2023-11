¿Necesitas dinero? Ubica sucursales de Banjercito en Acapulco para hacer retiros por huracán Otis

que realicen sus clientes en estos módulos y en caso de que haya algún cobro por comisión, el banco lo reintegrará posteriormente.Cuestionario Disney 100 en TikTok: Respuestas de hoy 1 de noviembreAMLO propone a PJ destinar 15 mmdp de fideicomisos extintos a damnificados de Acapulco por Otis

MILENIO: Mañana concluyen los trabajos en carreteras afectadas por el huracán 'Otis': SICTLos puntos donde ya hay paso son la carretera Chilpancingo-Acapulco, Libramiento Norte de Acapulco y la Autopista Chilpancingo-Acapulco.

LARAZON_MX: SICT libera circulación en libramiento norte de Acapulco y rehabilita deslave del tramo Pie de la Cuesta-CoyucLas carreteras libres Chilpancingo-Acapulco, Chilpancingo-Tlapa y las autopistas de cuota Cuernavaca-Acapulco Federal y Libramiento Poniente Acapulco Federal también tienen tránsito libre

HERALDODEMEXICO: SICT libera circulación en Libramiento Norte de Acapulco y rehabilita el deslave del tramo Pie de la Cuesta a CoyucLas carreteras libres Chilpancingo-Acapulco, Chilpancingo-Tlapa y las autopistas de cuota Cuernavaca-Acapulco Federal y Libramiento Poniente Acapulco Federal también tienen tránsito libre

MILENIO: Cámara de Diputados entrega a Sedena 55.7 toneladas de colchones y despensas para AcapulcoCámara de Diputados entrega a Sedena 55.7 toneladas de colchones y despensas para Acapulco

MILENIO: Maseca reparte tortillas y Canacar presta camiones para llevar ayuda a AcapulcoMaseca reparte tortillas en ‘Tortimóviles’ y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) distribuye víveres en Acapulco tras el paso de ‘Otis’.

EL_UNIVERSAL_MX: Sandra Cuevas anuncia que no comprará ropa durante tres meses; donará salario a damnificados de AcapulcoA través de un video en redes sociales, la alcaldesa informó que colocará un centro de acopio en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc; aseguró que todo lo que se recolecte se enviará el siguiente sábado

