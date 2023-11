'Necesitaré un montón de amparos con ustedes'; Javier Navarro a diputados del PRI y Pan

De ustedes se espera todo, tengo temor de todoAdemás, añadió que tiene miedo de las acciones que vayan a tomar los diputados del PRI y PAN, por lo que perfila presentar más recursos. '¿Usted cree que no necesito un amparo contra ustedes?, no necesito uno, ¡necesito un montonal! por no decir otra palabra. De ustedes se espera todo, de ustedes, tengo temor de todo, aquí no hay legalidad, ¿seguimos o ya conteste?', remató Navarro.

Samuel García ya puede apuntarse como precandidato a la Presidencia: Javier NavarroEl secretario general de Gobierno afirmó que el Samuel García ya puede registrarse el próximo 12 de noviembre como pre candidato de Movimiento Ciudadano.

Javier Navarro será el gobernador interino de Nuevo LeónJavier Navarro asegura que el gobierno de Nuevo León continuará imparable, fortaleciendo acciones y la continuidad del proyecto de Samuel García

Javier Navarro será quien asuma el gobierno interino de Nuevo LeónEl funcionario está listo para asumir el cargo

Tribunal de Justicia y Congreso se coluden contra Periódico Oficial, afirmó Javier NavarroEl secretario general de Gobierno indicó que el Tribunal de Justicia y diputados del Congreso de Nuevo León buscan afectar tareas del Periódico Oficial.

"Yo soy el gobernador interino": Navarro a diputados; sigue crisis política en NLLa crisis política por el sucesor temporal de Samuel García registró un nuevo episodio, luego de que el secretario general de Gobierno acudiera al Congreso a la glosa del Informe de Gobierno de Samuel García

