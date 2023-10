Necesitamos gobiernos eficientes que cuesten menos y hagan más

¿Dónde está su honor, su sabiduría, su justicia y ética?Gobiernos eficientes: son aquellos que logran una administración pública ordenada, coherente, desburocratizada, logran que la administración pública lleve a cabo sus funciones de manera objetiva, estableciendo metas predeterminadas, operando políticas públicas, oportunas y pertinentes, que mejoran la calidad de vida de la población, generan legitimidad y confianza de los...

Como se explican los sobre costos, las adjudicaciones directas a los amigos o familiares, los viajes de los legisladores con cargo al erario público, los gastos excesivos, los viáticos, las obras fastuosas e innecesarias, que se convierten en elefantes blancos, como ejemplo el parque bicentenario, los préstamos de dinero del estado a particulares ya sean equipos deportivos como de futbol o pequeños empresarios con un interés más bajo que el promedio en los bancos.

