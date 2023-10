Natalia Lafourcade, Artista del Año, le quita la corona a Bad Bunny en premios Rolling Stone en Español

fueron gracias a sus trabajos realizados en el periodo del 1 de enero de 2022 al 31 de mayo de 2023.

"Soñaba con cantar en la televisión", Natalia Lafourcade comparte sus inicios en la músicaEn esta categoría se nominó a Vetusta Morla, Romeo Santos, Fito Páez, guitarricadelafuente, Pedro Capó, Villano antillano, KArol G, Dante Spinetta, Rosalía, Ile, Ozuna,, con Arca, Bizarrap, Carles Campón Brugada, Edgar Barrera, Juan Pablo Vega, MAG, Ovy on the Drums, Rosalía, Raül Refree, Sebastián Krys y Tainy.

Leer más:

lasillarota »

Natalia Lafourcade se corona en la primera edición de los premios Rolling Stone en EspañolLa mexicana se impuso ante figuras como Shakira, Rosalía, Juanes, Fito Páez, Karol G y Bad Bunny; fue galardonada con tres premios. Leer más ⮕

C. Tangana espera colaborar algún día con Natalia Lafourcade: 'Me quedé con las ganas'C. Tangana quiere colaborar con Natalia Lafourcade, reveló en su nuevo documental Leer más ⮕

Natalia Lafourcade vence a Bad Bunny y Karol G como 'Artista del Año' en Premios Rolling StoneLa mexicana Natalia Lafourcade venció a Bad Bunny y a Shakira en la primera edición de los premios Rolling Stone Leer más ⮕

Premios Rolling Stone en español: conoce la lista COMPLETA de ganadoresConoce a todos los ganadores de la primera edición de los premios Rolling Stone Leer más ⮕

Premios Rolling Stone en español: esta es la lista completa de ganadoresEsta noche se celebró la primera edición de estos premios que galardonaron a lo mejor de la música y el cine Leer más ⮕

¿A qué hora y dónde ver los premios Rolling Stone en Español 2023?Te contamos lo que debes saber sobre los premios Rolling Stone en Español 2023; cuándo y dónde ver en vivo en México. Leer más ⮕