Naranjeros de Hermosillo asegura la serie ante Sultanes de Monterrey

Jasson Atondo recibió pasaporte y Alfonso Rivas disparó jonrón para poner la pizarra 2-0; luego Karter Kieboom recibió transferencia y más adelante anotó en error de Diego Madero.El equipo de casa puso la pizarra 5-0 en el cierre de la tercera. Alfonso Rivas pegó hit; Sean Bouchard recibió base; ambos avanzaron en un error de Francisco Ríos que tiró mal a primera, y los dos anotaron con imparable productor de Roberto Ramos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Sultanes de Monterrey caen ante Naranjeros de Hermosillo en el primer juego de la serieSultanes de Monterrey cayeron en el primer juego de la Serie frente Naranjeros en Hermosillo

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Sultanes de Monterrey fortalecen bullpen con Mario García y Manuel ValdezLos Sultanes de Monterrey fortalecen su bullpen con la llegada de Mario García y Manuel Valdez.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL ECONOMISTA: Empresas chinas y mexicanas lideran la ocupación de naves industriales en MonterreyDe acuerdo con CBRE, al cierre del tercer trimestre del 2023, las compañías nacionales representaron 38% de la demanda total de espacios, les siguieron aquellas originarias de China con 23%

Fuente: El Economista | Leer más ⮕

MILENIO: Atacan a mujer a balazos cuando cenaba tacos en Monterrey; bala perdida hiere a hombreUn hombre al interior del vehículo disparó contra una mujer hiriéndola y también a un hombre que se encontraba en el sitio.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Liga MX: Monterrey vs Necaxa ¡En vivo!Rayados y Rayos se verán las caras en El Gigante de Acero en un partido sumamente disparejo por sus respectivas posiciones en la tabla general

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Accidente entre tráileres en la Saltillo-Monterrey deja a una persona sin vidaEsta situación provocó el cierre de la circulación, por lo que una fila de vehículos de carga pesada y particulares, tuvieron que esperar por varias horas.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕