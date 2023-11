Murió Adriana Laffan, actriz de telenovelas como 'Carrusel' y 'Soy tu Dueña'

Descanse en paz'La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Adriana Laffan, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz. pic.twitter.com/V3inZsq30M— Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 1, 2023 Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte. Sin embargo, se espera que salga a la luz más detalles en las próximas horas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LARAZON_MX: Muere Adriana Laffan, querida actriz de 'Carrusel' y 'Cachún Cachún ra ra'La actriz Adriana Laffan murió a los 63 años de edad; participó en 'Carrusel', 'Cachún Cachún ra ra' y hasta en 'Caso Cerrado'

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

SENSACINE MÉXICO: Muere Adriana Laffan, actriz de 'Como dice el dicho' y 'La Rosa de Guadalupe'Periodista y fotógrafo mexicano. Mi padre me enseñó a apreciar el cine de autor y clásicos de Hollywood, y mi madre me introdujo al mundo del terror, la ciencia ficción y la Época de Oro del cine mexicano.

Fuente: SensaCine México | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Muere la actriz de Televisa, Adriana Laffan, a los 63 añosLaffan participó en más de 18 telenovelas y varios programas unitarios

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Muere Adriana Laffan, querida actriz de "Cachún Cachún ra ra"La querida artista falleció a los 63 años de edad y aún no se ha confirmado el motivo de su deceso

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Muere Adriana Laffan, querida actriz de 'Carrusel' y 'Cachún Cachún ra ra'La actriz Adriana Laffan murió a los 63 años de edad; participó en 'Carrusel', 'Cachún Cachún ra ra' y hasta en 'Caso Cerrado'

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

SENSACINE MÉXICO: Muere Adriana Laffan, actriz de 'Como dice el dicho' y 'La Rosa de Guadalupe'Periodista y fotógrafo mexicano. Mi padre me enseñó a apreciar el cine de autor y clásicos de Hollywood, y mi madre me introdujo al mundo del terror, la ciencia ficción y la Época de Oro del cine mexicano.

Fuente: SensaCine México | Leer más ⮕