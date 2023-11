Municipio de Nezahualcóyotl anuncia Ley Seca por Día de Muertos

​Horario de Ley Seca en NezahualcóyotlEn el mensaje que emite el gobierno de Nezahualcóyotl, describe que los horarios en que aplicará el decreto es a partir de las 10:00 horas del 1° de noviembre y hasta las 24 horas del 2 de noviembre.Cabe señalar que las unidades económicas cuyo giro sea la venta de alimentos preparados estará excenta de la Ley Seca en el municipio.????Aviso Importante???? pic.twitter.

