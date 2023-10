Mujer ve por primera vez a su pareja sin barba: “¡No me gusta este!”; critican su reacción

En redes sociales se viralizó la reacción de una mujer al ver por primera vez a su pareja sin barba; fue el usuario @antoniolopzz8 quien decidió afeitarse el rostro sin avisarle a su novia para grabarlo en video.“Mi mujer me conoce por primera vez sin barba”, dice la descripción del video que muestra al creador del clip cubriéndose el rostro esperando a que su pareja baje por la escaleras.

Mira aquí el video viral @antoniolopzz8 Si quereis vereme lo he subido en IG/ antoniolopzz8 ♬ sonido original - Antonio López Cabe señalar que en el video no se especifica cuánto tiempo llevan siendo pareja los protagonistas del video, pero es evidente que viven juntos y tiene un hijo menor, por lo que se puede interpretar que en años es la primera vez que lo ve con este nuevo look y por eso su asombro.

