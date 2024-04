Mujer intenta agredir a trabajador de luz con un machete y resulta herida

En un incidente que ha captado la atención en las redes sociales, una mujer se volvió viral después de intentar agredir a un trabajador de luz con un machete, resultando con su brazo lastimado en el proceso. El momento fue capturado en un video compartido por la cuenta de X, antes Twitter, Reporte Indigo, generando una amplia repercusión en línea. La mujer se cayó al momento de intentar agredir con un machete al trabajador.

El suceso tuvo lugar en el municipio de Cárdenas, donde la mujer se vio envuelta en un altercado con trabajadores de luz que estaban realizando tareas en un poste eléctrico cerca de su hogar. En el video se observa cómo la mujer, visiblemente alterada y molesta, confronta a uno de los trabajadores que se encuentra en lo alto del poste. En un acto de furia, la mujer toma un machete que le entrega una de sus hijas y amenaza al trabajador con él, exigiendo que baje del poste y detenga lo que está haciendo

