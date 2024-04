Mujer fallece atropellada al intentar cruzar una carretera sin iluminación en León

Intentar cruzar la carretera Lagos de Moreno-León se ha convertido en un reto para automovilistas y peatones pues no existe iluminación, provocando que la noche de este martes una mujer de 38 años de edad falleciera atropellada. Eran las 8:09 de la noche cuando Isabel de 38 años de edad y de nacionalidad hondureña salía de su trabajo en un fraccionamiento privado cercano a la carretera León-Lagos de Moreno.

Isabel intentó cruzar a la altura del fraccionamiento el Cielo para llegar a una parada de transporte público, pero en ese momento atravesó una zona sin iluminación. En ese momento iba Daniel a bordo de su camioneta Chevrolet tornado y no alcanzó a ver a la mujer por lo que la impactó provocando que saliera proyectada varios metros adelante y golpeara con el pavimento

Muere mujer tras ser arrollada en la carretera Lagos de Moreno-León

