Mujer embarazada golpeada entra en labor de parto en calles de [ciudad]

Un sujeto golpeó a su pareja embarazada y provocó que entrara en labor de parto en calles de. Los hechos ocurrieron cuando una mujer identificada como Nancy caminaba por calles de la colonia Ferrocarrilera y halló a Ana María, de 26 años de edad, dando a luz en una plaza. Por lo anterior, se acercó a ayudar a la joven quien le contó que su pareja la había agredido causándole que el parto se adelantara.

La mujer ayudó a Ana y a su bebé a trasladarlas hasta la Cruz Roja de Torreón, por lo que ingresó al área de urgencias. Tanto la madre como la bebé se reportan en buen estado de salud. Sin embargo, Ana María presentaba evidencia de algunos golpes, y la recién nacida tenía bajo peso, por lo que se presume que el parto fue prematuro y la bebé tenía alrededor de 7 meses de gestación. IMÁGENES FUERTES: captan fuerte golpiza contra un joven en calles de Tlalpan | VIDEO Además, presentaba síndrome de abstinenci

