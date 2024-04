Mujer ataca a su suegra y arroja a su hijo por la ventana

Una mujer de 37 años atacó a su suegra con un cuchillo y luego tiró al menor por la ventana. Se presume que sufrió un episodio de enfermedad mental.

Me quedé por una mujer Presidenta, me voy por otra mujer Presidenta: el Plan CClara y Claudia significan un camino diferente y de cambios, y es un camino que con gusto quiero caminar por lo que pueden significar para la vida de cada mexicana. | Ana Villagrán

Una mujer compra todos los termos de Starbucks x Stanley en una sucursal de Puerto VallartaUna mujer compra todos los termos de Starbucks x Stanley en una sucursal de Puerto Vallarta, dejando a los demás clientes sin poder adquirirlos.

Masa nodular dolorosa en la incisión abdominal de una mujer después de una cesáreaUna mujer de 39 años acudió a consulta por una masa nodular dolorosa en la parte inferior del abdomen, con decoloración de la piel en la zona de la incisión abdominal y alrededor de ella. Se le practicó una cesárea de urgencia hacía un año y medio, aproximadamente, por un un embarazo prematuro con presentación podálica en trabajo de parto activo. Debido a una presentación de nalgas pretérmino problemática, la incisión en la piel y el segmento uterino inferior no formado, se cambió a una incisión en T invertida. Tras una estancia hospitalaria sin complicaciones y un seguimiento posparto sin incidencias a las 6 semanas, empezó a tener dolor en el lado izquierdo de la incisión a los 4 meses de la intervención. Indicó que la intensidad del dolor y la sensibilidad era constante y de 3 sobre 10 en la escala de dolor la mayoría de los días, pero que se duplicaba durante la menstruación y seguía un patrón cíclico cada mes durante los últimos meses, a menudo acompañado de líquido de color rojo procedente del lugar de la incisión.

Sedena podrá tener una mujer como titular; Diputados avalan reformaCon 431 votos a favor, los legisladores modificaron la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos

Una mujer guardabosque: Dora Elia Ruiz, encargada del programa de cultura ambiental en Profauna CoahuilaEsta es la historia de una brigadista que se convirtió en la encargada del programa para la conservación de la Sierra de Zapalinamé

Choque de 3 vehículos deja una mujer muerta y 6 heridos, en Tierra BlancaUna mujer murió y 6 personas más resultaron lesionadas, luego de la colisión de 3 vehículos sobre la carretera federal 145, en el tramo comprendido entre Tierra Blanca y Tres Valles. Fue la tarde-noche del martes, a...

