Mueren cuatro por desplome de avioneta en Morelos; era una ambulancia aérea

La Coordinación Estatal de Protección Civil trasladó equipo de emergencia al lugar del accidente, ocurrido alrededor de las 2:30 de la tarde de este miércoles.

Las imágenes que fueron distribuidas en redes sociales mostraban los restos de la aeronave regados a lo largo de varios metros entre las llamas. Al lugar arribó personal de Protección Civil, del Ejército, la Guardia Nacional, Policía Morelos, entre otros y el sitio quedó resguardado por elementos federales en espera de que autoridades de aeronáutica civil y la Fiscalía General del Estado realicen las investigaciones correspondientes.

Se confirma: cuatro personas murieron al caer la aeronave en que viajaban. El accidente fue en el Cerro del Jumil, enYa hay fecha para el cierre del tramo de Balderas-Observatorio de la Línea 1 del Metro

Proceso entrevistó a huéspedes de lo que fue el hotel Ritz –inmueble ya declarado inseguro–, quienes aseguran que en ningún momento recibieron advertencias de que había una emergencia por"Otis" y debían resguardarse.

