Muere la actriz de Televisa, Adriana Laffan, a los 63 años

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Adriana Laffan, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz", escribió la asociación junto a una fotografía de la artista.

Roberto Tello, Gerardo Murguía y la cantante y exprofesora de La academia, Norma Angélica, fueron otros de los famosos que reaccionaron.Originaria de la Ciudad de México y egresada del CEA de Televisa y del Instituto Nacional de Bellas Artes, Laffan descubrió su vocación a muy temprana edad, pues llevaba el amor por la actuación en las venas ya que su madre, Cecilia Lara fue también una reconocida actriz.

Adriana saltó a la fama en la década de los ochenta gracias a sus participaciones en famosos programas de Televisión como"Cachún Cachún Ra Ra" y posteriormente participó en varios capítulos de "Mujer, casos de la vida real", conducido por Silvia PinaL.

