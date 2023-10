Muere jugador de hockey sobre hielo por corte en el cuello con patín

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night.Recibió tratamiento de urgencia de los paramédicos sobre el hielo.Adam Johnson, ex jugador de la NHL, falleció en un «extraño accidente» durante un partido de la Elite Ice Hockey League inglesa. Tenía 29 años.

Sus compañeros formaron un círculo alrededor de Johnson inmediatamente después del incidente, antes de que se levantaran las protecciones y los jugadores regresaran a los vestuarios.

Jugador de hockey Adam Johnson muere tras corte en el cuello con un patínEl estadounidense de 29 años, que jugó en la NHL con los Pittsburgh Penguins, falleció mientras disputaba un partido en Inglaterra. Leer más ⮕

Muere Adam Johnson, famoso jugador de hockey, tras ser lesionado en un partidoEsto es lo que sabemos de la muerte de Johnson, quien era una promesa como jugador de hockey para los Nottingham Panthers. Leer más ⮕

Adam Johnson: Fallece jugador profesional de hockey por un corte en el cuello con un patínEl partido contra el Sheffield Steelers se detuvo en el minuto 35 cuando el estadounidense de 29 años recibió un fuerte golpe en el cuello con el patín de un rival Leer más ⮕

Mohamed Salad sella la victoria de 3-0 del Liverpool contra el Nottingham ForestLos dirigidos por Jürgen Klopp consiguieron los tres puntos para colocarse en el cuarto lugar de la Premier League Leer más ⮕

Mujer muere electrocutada por su lavadora cuando terminaba sus quehaceresAmaila Maria murió de forma instantánea al recibir una fuerte descarga eléctrica mientras desenchufaba el electrodoméstico Leer más ⮕

Muere mujer atropellada al intentar cruzar avenida Lázaro CárdenasTras el reporte del atropello al sitio se movilizaron los paramédicos quienes informaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Leer más ⮕