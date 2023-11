Muere hijo de actor de Marvel a los 10 años a causa de un agresivo tumor cerebral

"Dejó su cuerpo anoche y dio su último aliento a las 7:22 p m. Ahora es libre, está bailando en la luz. Todos lo vemos, lo sentimos y sé que muchos de ustedes, como yo, amaban a Mana eternamente. No hay otro niño como Mana en esta faz de la Tierra".

"Se podrán imaginar la cantidad de tristeza y dolor de Eka, Lila, los padres de Lila, sus abuelos, yo misma, sus hermanos pequeños... Pero, al mismo tiempo, hay mucha alegría. Hay mucha paz. Hay mucha tranquilidad en la casa después de una lucha tan larga durante 463 días desde que empezó todo el calvario".

El actor australiano, Eka Darville, que dio vida a Malcom en 'Jessica Jones' y también a Scott en la serie 'Power Ranger RPM', abandonó su carrera para estar al pendiente de su hijo, por cual él y su esposa, Lila Darville, se mudaron a Estados Unidos para que Mana recibiera mejor atención médica.

Sus padres crearon la cuenta de Instagram Let's Go Mana, en donde compartían los detalles sobre la salud del niño de 10 años. Además, pidieron donaciones a través de GoFundMe para poder costear el tratamiento y se logró a juntar casi 650,000 dólares.

