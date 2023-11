Muere el hijo de diez años de Eka Daville, actor de la serie 'Jessica Jones'

Mana fue diagnosticado con cáncer glioneuronal en enero de este año; sin embargo, los problemas de salud del pequeño iniciaron mucho tiempo antes. En 2022 el menor sufrió una fuerte convulsión que dejó la mitad de su cuerpo paralizado, razón por la que Daville decidió pausar su carrera y dedicarse, exclusivamente, a luchar junto a su hijo.

Aunque Mana se sometió a tres duras cirugías, el pronóstico de los doctores no era favorable y el pasado 30 de octubre, el pequeño perdió la vida. Fue su abuela, Malaika Daville, quien, mediante un video, expresó que a pesar del dolor que sienten, su familia también ha encontrado la paz al saber que Mana ahora es libre del dolor y vive en un lugar mejor:"Ahora es libre. Ahora baila en la luz.

En el marco de este Día de Muertos, Malaika compartió un emotivo mensaje en el que se dijo destrozada por la pérdida pero también agradeció por el tiempo que pudieron estar juntos: "Hoy es el Día de los Muertos, un día para honrar a nuestros ancestros ; nunca en un millón de años pensé que mi nieto se convertiría en mi ancestro, antes de que yo fuera el suyo. Las palabras no pueden expresar la profundidad del dolor mientras me siento bendecida para siempre por su existencia", escribió junto a un carrusel de fotos y videos de algunos de los momentos más significativos que pasaron juntos.

