La declaración, por respeto a la privacidad de la familia de Laffan, no proporcionó detalles adicionales sobre las circunstancias de su muerte, pero sin duda alguna Adriana Laffan dejó una huella significativa en la industria del entretenimiento en México y será recordada por su destacada carrera en la actuación. Su partida representa una pérdida lamentable para la comunidad artística y sus seguidores.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SENSACINE MÉXICO: 'Juega o muere' - Tráiler oficia subtituladoTrailer de la película Juega o Muere ('Juega o muere' - Tráiler oficia subtitulado ). Juega o Muere, una película de Ari Costa y Eren Celeboğlu

Fuente: SensaCine México | Leer más ⮕

MILENIO: Muere surfista de 55 años tras ataque de tiburón en playas australianasMira AQUÍ la trágica noticia, muere hombre tras ser atacado por un tiburón en Australia.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: En Oaxaca, migrante de dos años muere tras ser atropellada; su padre, en estado críticoNiña migrante de 2 años muere atropellada en Oaxaca.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Muere Tyler Christopher, actor de 'La Dimensión Desconocida', a los 50 añosEl actor Tyler Christopher murió a los 50 años. Recordado por sus papeles en Hechiceras y Hospital General.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Abandonan a bebé en la calle y muere a su suerte en la Venustiano CarranzaVecinos de la colonia 20 de Noviembre dieron aviso a las autoridades del hallazgo

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Muere surfista de 55 años por ataque de tiburón en el sur de AustraliaSegún declararon a medios locales testigos del ataque, el escualo medía aproximadamente cuatro metros

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕