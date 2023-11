Muere Adriana Laffan, querida actriz de 'Carrusel' y 'Cachún Cachún ra ra'

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Adriana Laffan, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz.Por el momento no se han dado a conocer las causas de muerte de la actriz, pero en cuanto se sepan actualizaremos este artículo con la información.

La actriz nació el 4 de septiembre de 1960 y estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en el CEA de Televisa. Participó en más de 17 telenovelas en reconocidos títulos como"Porque el amor manda","Carrusel""Destilando amor,"Alegrijes y rebujos","Cómplices al rescate" y"Clase 406", entre otros. También participó en los programas Mujer casos de la vida real, Señora Acero y Mujeres asesinas.

En 2015 participó en el reencuentro que tuvieron los actores de 'Carrusel', ya que ella dio vida a"Luisa de Palillo". También salió En Caso Cerrado con la doctora Polo.

