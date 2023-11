Movimiento Ciudadano impugna acuerdo del INE sobre paridad en gubernaturas

, quien argumentó que se está vulnerando la legalidad electoral y la certeza jurídica, así como una interpretación incorrecta de al menos dos artículos de la Constitución.Dentro de uno de los argumentos que presenta el representante emecista se señala una vulneración a la autoorganización y autodeterminación partidista, esto último ante la imposibilidad de postular a los perfiles que destaquen en cada una de las entidades.

, se mencionan el artículo 35, que trata sobre los derechos de la ciudadanía para votar y ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, y el artículo 41, que establece cómo el pueblo ejerce su soberanía a través de los Poderes de la Unión y los estados, incluyendo la Ciudad de México.

