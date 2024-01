Morena enfrenta desafío en las elecciones de la Ciudad de México

Las elecciones de este año en la Ciudad de México advierten un reto para el partido Morena de buscar a sus mejores perfiles e intentar recuperar el territorio perdido ante la alianza opositora en 2021, así como hacer consensos entre sus liderazgos.

Para el politólogo Marco Arellano Toledo, la batalla no solo será en las urnas, sino también dentro de Morena, pues los liderazgos de este partido, buscarán colocar a sus adeptos en las alcaldías y en el Congreso de la Ciudad de México y así controlar parte del territorio capitalino: “Es un laberinto de intereses que no es fácil de recorrer, la mayoría de caciques locales se han manifestado y hay una línea nacional desde la precandidatura de (Claudia) Sheinbaum, Morena tiene problemas de viejo partido, siendo nuevo partido”, afirmó





ExpPolitica » / 🏆 15. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

No habrá candidatos independientes en las elecciones de 2024 en la Ciudad de MéxicoA diferencia de 2018, en el proceso electoral de 2024 en la Ciudad de México no habrá candidatos independientes o también llamados sin partido a la Jefatura de Gobierno. A decir de algunos expertos, esto se debe a que el interés de estas figuras ya pasó, pero también el que no haya aspirantes sin partido tiene que ver con la cantidad tan grande de firmas que deben recabar (1% de la lista nominal) y los requisitos que se piden. De hecho, dicen, crear un partido político tiene menos requerimientos.

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental Regional en Ciudad de MéxicoLa CAMe tomó la decisión debido a las emisiones extraordinarias de particulas contaminantes PM2.5, generadas por la quema masiva de pirotecnia y fogatas entre la noche del 31 de diciembre del 2023 y la madrugada del 1 de enero del 2024.

Fuente: proceso - 🏆 6. / 82 Leer más »

Obras de infraestructura en la Ciudad de México se posponen para el 2024El gobierno de la Ciudad de México anuncia proyectos de infraestructura y obras clave que quedaron inconclusos y se pospusieron para el 2024. Una de las obras es la construcción de la línea 3 del cablebús.

Fuente: ExpPolitica - 🏆 15. / 70 Leer más »

Frenan ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de MéxicoLa oposición del Congreso capitalino impide la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México, dejando en un impasse el nombramiento de un nuevo titular. El periodo de Godoy llega a su fin este 9 de enero tras cinco años al frente de la institución.

Fuente: ExpPolitica - 🏆 15. / 70 Leer más »

Ernestina Godoy rinde informe de labores tras rechazo como fiscal de la Ciudad de MéxicoUn día después de que el Congreso local rechazó ratificarla como fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos rindió su cuarto y último informe de labores acompañada por integrantes del gabinete presidencial, funcionarios capitalinos y dirigentes de Morena, quienes respaldaron su trabajo e hicieron duros señalamientos contra PAN y PRI, quienes impidieron su continuidad en la institución.

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Cierre de campaña de Xóchitl Gálvez en la Arena Ciudad de MéxicoCientos de personas con banderas, playeras y gorras de los partidos de la coalición Fuerza y Corazón por México llenaron la Arena Ciudad de México para el cierre de campaña de la aspirante a la presidencia, Xóchitl Gálvez, este domingo.

Fuente: ExpPolitica - 🏆 15. / 70 Leer más »