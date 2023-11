Morena en Cámara de Diputados alista recorte a Poder Judicial y organismos autónomos por 13 mmdp

al que se le iban a asignar originalmente 36 mil 607 millones de pesos, y que ahora ejercería alrededor de 50 mil millones de pesos.beneficiaría a Petróleos Mexicanos, que estaría recibiendo 25 mil 442 millones de pesos adicionales

De los rubros en los que se prevén disminuciones respecto de la propuesta original de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024,: más de 5 mil 375 millones al Consejo de la Judicatura Federal; 767 millones al Tribunal Electoral y 321 millones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Elecciones en Argentina: El ministro de Economía Sergio Massa y Javier Milei se disputarán la Presidencia en la segunda vuelta Con el 80% del voto escrutado en la primera vuelta de este domingo, Massa obtuvo el 36,05% de los votos, seguido por Milei con 30,39% y en tercer lugar con 23,6% quedóPara evitar el balotaje, el ganador de las elecciones debía obtener más del 45% de los votos o del 40% y una diferencia de al menos diez puntos porcentuales sobre el segundo, porcentajes que ningún postulante parece estar en condiciones de lograr.

Su rival será el ultraliberal Milei, que propone medidas radicales como dolarizar la economía y acabar con el Banco Central. Además, tendrá que afrontar una deuda de US$44.000 millones contraída en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Propone reducir el déficit fiscal para proteger al peso, mientras intenta defender el modelo de intervención estatal de su coalición de centroizquierda Unión por la Patria.

