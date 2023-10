Montan ofrenda para difuntos de población callejera que fueron llevados a la fosa común del Panteón de Dolores

, en la Ciudad de México, han pasado de tener cruces identificadas con folios a lucir los nombres y fotografías de quienes yacen en ellas.

A todas y todos ellos, familiares y activistas les dejaron escritos los siguientes mensajes: “Nunca dejamos de buscarte y ahora seguimos fuertes por ti”, y “Eres amado y recordado por nuestros corazones”.

Con coraje y tristeza, Víctor comentó que espera que algún día Hermelinda tenga justicia por el daño que le hicieron “quienes según iban a darle otra oportunidad de vida y le extendieron la mano”. “En Juárez —colonia en la que pernoctaban— mucha gente preguntaba por ella, a la fecha lo hacen, porque no se metía con nadie, siempre andaba bien allá en el barrio… siempre me apoyó bastante”. headtopics.com

Frente a su tumba, dejaron flores y rezaron una oración, en la que le recordaron que siguen luchando por recuperar a su hijo —de quien fue separada por autoridades de la Ciudad de México debido a que no contaba con una casa y actualmente se encuentra en un orfanato—.

Rosalinda lamentó que exista desprecio por la vida de quienes habitan en las calles, quienes mueren por causas violentas y relacionadas con las condiciones de riesgo a las que se exponen, pero también por los malos tratos que reciben por parte de policías y personal médico cuando acuden a ellos para pedir ayuda. headtopics.com

“No era mi familiar, fue mi amigo durante 15 años, hasta que falleció, y por no tener lazos sanguíneos con él las autoridades ministeriales no me lo han querido entregar, aunque somos un grupo de vecinos que buscamos darle una sepultura digna, de todos modos terminó en una fosa común”, lamentó.

