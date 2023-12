Modern Warfare III: ¿DLC o juego completo?

Modern Warfare II llegaba el año pasado con una campaña que cambiaba los tercios respecto a la entrega de 2019. Desde su lanzamiento, el título de 2022 siempre se rumoreó que sería un juego de dos años, con un DLC que ampliase su contenido y posibilidades de gameplay. No obstante,, bajo el nombre de Modern Warfare III y a los mandos SHG, otro de los estudios en rotación de Call of Duty que recientemente ha sido responsable de Call of Duty WWII y Vanguard.

La sombra de que Modern Warfare III fuera un DLC nunca se ha ido del todo, y lo cierto es que su integración en COD HQ, y a una semana después del lanzamiento de su campaña en anteco anticipado, con el juego completo disponible hoy mismo, refuerza muchas de las sospechas de los jugadores. Puede ser un poco injusto decir que la campaña de Modern Warfare III sea la peor de la historia de una franquicia, pero está muy cerca de las peore





