MLB: ¿Qué equipos siguen sin ganar la Serie Mundial en las Grandes Ligas?

Jugaron su primer Clásico de Otoño en 2008 y perdieron con los Phillies, regresaron para 2020, pero los Dodgers se quedaron con el anillo. Los Rockies llevan desde el 2018 de no meterse a los playoffs y siempre se han caracterizado uno de los peores equipos de la MLB. Sin embargo, en 2007 tuvieron una temporada de en sueño, pero fueron barridos por los Red Sox en la serie final.

