Mira el nuevo corto de los Beatles, con la historia detrás de su nueva canción ‘Now and Them’

El material fue rescatado por la viuda de John, Yoko Ono, quien le entregó el material a Paul en una cinta titulada «Para Paul». De esa misma grabación, salieron las demos de. Pero no lograron termina la producción de la canción, debido a loas limitaciones tecnológicas de la época.

«Durante años pareció que la canción nunca podría completarse», dijeron. Sin embargo, en 2022, hubo un golpe de suerte: un sistema de software desarrollado por Peter Jackson y su equipo, que había sido utilizado durante la producción de la serie documental Get Back.fue escrito y dirigido por el británico Oliver Murray. El video se publicó en YouTube y también será transmitido por canales de televisión de todo el mundo.

Esta última canción de la banda es épica. Aparte de contar con la voz original de John, el nuevo sencillo suma una guitarra que Harrison había grabado hace casi 30 años. También, una nueva parte de batería de Ringo.sumó un solo de guitarra como tributo a Harrison, quien murió en 2001 de cáncer

. Además, la canción incluye un arreglo de cuerdas escrito con la ayuda de Giles Martin. Es el hijo del fallecido productor de los Beatles, George Martin, figura clave en la carrera de la banda. «Ahí estaba la voz de John, muy clara», ha dicho McCartney. «Es bastante emotivo. Y todos tocamos en él, es una grabación genuina de los Beatles. En 2023, seguir trabajando en la música de los Beatles y estar a punto de lanzar una nueva canción que el público no ha escuchado, creo que es algo bastante emocionante».«Esta es la última canción en la que los cuatro Beatles aparecerán.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: América con la mira puesta en imponer un nuevo récord de puntos en la Liga MXAmérica está al acecho de imponer un nuevo récord de puntos totales en un solo torneo de la Liga MX

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

VOGUEMEXICO: Disfraz de Heidi Klum en Halloween 2023: Mira las fotosPara Heidi Klum, Halloween es la fecha más importante del año. Sus fiestas son legendarias... y sus disfraces también.

Fuente: VogueMexico | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Santiago Giménez, en la mira del FC BarcelonaEn las últimas semanas, el nombre de Santiago Giménez ha sido relacionado con varios equipos de las ligas top de Europa, rumores que aumentaron luego del gran debut que tuvo el mexicano en la UEFA Champions League y los números que tiene en la actual temporada de la Eredivisie.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

ALCALORPOLITICO: Rusia pone en la mira a Veracruz, “tiene potencial muy interesante”El embajador de Rusia en México, Nikolay Sofinskiy, visitó la ciudad de Xalapa este miércoles. En un recorrido por el parque Juárez informó que su presencia en la Capital era para tratar asuntos comerciales entre...

Fuente: alcalorpolitico | Leer más ⮕

MILENIO: Muere surfista de 55 años tras ataque de tiburón en playas australianasMira AQUÍ la trágica noticia, muere hombre tras ser atacado por un tiburón en Australia.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: El español es la segunda lengua más hablada en el mundo con casi 500 millones de personasMira aquí cuál es el número de personas que hablan español como lengua materna.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕