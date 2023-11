Desde su estreno, Marvel’s Spider-Man 2 recibió multitud de elogios por parte de los jugadores y críticos. Aunque lejos de ser perfecta, su historia es entrañable y el final deja ver el rumbo que podría tomar las próximas entregas. Precisamente, Insomniac Games sugirió que un personaje tomará el foco central a partir de ahora. Antes de continuar, es importante señalar que compartiremos spoilers importantes de este videojuego de mundo abierto.

Recomendamos dejar de leer si no deseas arruinarte alguna sorpresa de la campaña. Por primera vez, Marvel’s Spider-Man 2 nos permitió ponernos en los zapatos de los 2 superhéroes arácnidos, aunque es innegable que la historia se enfoca más en los problemas de Peter Parker. Dicho esto, en los compases finales se insinúa que será Miles Morales quien tomará las riendas de cara al futuro. Video relacionado: Lo bueno, lo malo y lo meh de Marvel's Spider-Man 2 ¿Miles Morales será el protagonista de Marvel’s Spider-Man 3? Al final de la historia, Miles Morales le dice a su compañero arácnido que sea “Peter Parker por un tiempo” mientras él se encarga de cuidar a la ciuda

