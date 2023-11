Miles disfrutan del desfile ‘Xantolum’ en su nuevo recorrido por calles de Saltillo

Cientos de personas, ataviadas como catrinas y catrines, partieron del cruce de los bulevares Galerías y V. Carranza por la tarde de este 1 de noviembre, en una comitiva que busca conmemorar los símbolos de esta efeméride a través de los propios ciudadanos.

TE PUEDE INTERESAR: El tradicional desfile Xantolum ahora recorrerá el bulevar V. Carranza este miércoles Entre carros alegóricos y delegaciones de distintas instituciones, colectivos y academias, como grupos de motociclistas y escuelas de arte y danza, la caravana recorrió esta arteria de la ciudad rumbo al bulevar Francisco Coss y la Plaza de la Ciudades Hermanas, que en el pasado fue el punto de partida hacia el Centro Histórico en su recorrido tradicional, pero hoy se convirtió en la culminación del recorrido que miles de ciudadanos pudieron apreciar desde las laterales...

“Es mucha gratitud la que nos da el poder desarrollar este tipo de eventos, ver la emoción que la gente le pone, la pasión con la que prepara cada quien sus vestuarios, coreografías, maquillajes. Pocas veces podemos ver a toda una ciudad, a gente de todo tipo, juntándose en un ambiente así.

Al terminar el recorrido algunas de las catrinas que formaron parte de este evento se trasladaron al Parque las Maravillas para presentar allá una pasarela, que formó parte de las actividades del Magno Altar, el cual se puede visitar hasta este jueves 2 de noviembre a partir de las 17:00 horas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VANGUARDIAMX: El tradicional desfile Xantolum ahora recorrerá el bulevar V. Carranza este miércolesCon decenas de delegaciones, representando a escuelas, instituciones y colectivos, el ya tradicional desfile iniciará su recorrido en el bulevar Galerías

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

MILENIO: Exigen justicia por joven de Saltillo que murió tras asistir a fiesta de Halloween en MonterreyJuan Pablo Berlanga Sánchez, de Saltillo, fue encontrado sin vida tras asistir a una fiesta de Halloween en Monterrey.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Sin ausentismo ni incidencias en escuelas de Saltillo por clima frío, informa SEDUAdelantan actividades del Día de Todos los Muertos por “mega puente” del 2 de noviembre

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Despliegan en Saltillo operativo de seguridad en cementerios por el Día de MuertosRecorren los siete camposantos personal de la Comisaría de Seguridad y de Protección Civil y Bomberos

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

MILENIO: Obispos españoles piden perdón por abusos sexuales; niegan que haya miles de víctimasMira AQUÍ las declaraciones hechas sobre los abusos sexuales cometidos por la Iglesia Española durante la Conferencia Episcopal

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Peso se aprecia por quinto día seguido; cotiza por debajo de las 18 unidades por dólarEl peso mexicano se apreció 1.51 por ciento y cotizó en 17.76 por dólar estadunidense al cierre de mercados de este miércoles 1 de noviembre de 2023.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕