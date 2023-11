Miguel Herrera, satisfecho con el trabajo de Xolos en victoria ante Tigres

"Hoy me debo a esta afición y estaré agradecido eternamente con Tigres por haberme dado trabajo, hoy en mi cabeza está que Xolos haga bien las cosas, vamos a pelear con todo y agradecido con Xolos por darme esta oportunidad", expresó. Asimismo, el 'Piojo' señaló que para entrar a la Liguilla su equipo debe vencer a cualquier rival y así lo demostraron la noche de este miércoles en el Estadio Caliente.

