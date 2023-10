Mientras Guerrero sufre por Otis, alcaldesa de Chilpancingo celebra... arremeten contra Norma Otilia por festejar segundo informe de gobierno

Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo de los Bravo, fue criticada en redes sociales por celebrar su informe de gobierno un día después de que el huracán Otis arrasara con municipios de Guerrero.

El día de ayer, 26 de octubre, la alcaldesa de Chilpancingo decidió “sacar la casa por la ventana” para festejar su segundo informe de gobierno. Lo anterior, a tan solo un día de que el huracán Otis, categoría 5 en ese momento, aterrizara en las tierras guerrerenses, causando caos y destrozos en municipios como Acapulco y Coyuca de Benítez.Usuarios en redes sociales expresaron su inconformidad por este festejo, y se sumaron a las críticas. Tal fue el caso de una mujer que se encontraba en el lugar y decidió grabar los hechos para después subirlo a redes sociales.

“Es un chiste. Es una falta de respeto lo que está haciendo Norma Otilia. Están llenos los centros de acopio para los damnificados de Acapulco, y ella celebrando su segundo informe como si trabajara la señora”. headtopics.com

“En Acapulco hay fallecidos, hay personas desaparecidas, hay personas que se quedaron sin hogar. Aquí en Chilpancingo hay personas que no sabemos nada de nuestros familiares, y ésta señora que no tiene respeto por uno hace sus fiestas y trae a sus acarreados que nada más vienen a comer, mientras en Acapulco no hay nada qué comer”, sentenció la usuaria.

“Este fue el espacio y la oportunidad idónea para convocar a este pueblo gigantesco que está en las batallas más importantes a sumar esfuerzos por Acapulco y por Guerrero sin mirar partidos, colores, filias ni fobias”. headtopics.com

