Microsoft revierte la decisión de retirar el acceso gratuito a Xbox Game Pass Ultimate para sus empleados

Xbox Game Pass Ultimate es fácilmente uno de los servicios de suscripción más atractivos del mercado. Por años, los trabajadores de Microsoft tuvieron acceso gratuito a todo el contenido que ofrece el programa, pero esta semana se informó que ese beneficio ya tenía los días contados. Ante esa noticia, el personal expresó su disgusto y la compañía escuchó las quejas.

De acuerdo con un informe del periodista Tom Warren del medio The Verge, Microsoft dio a conocer a sus empleados que iba a retirar el acceso gratuito a Xbox Game Pass Ultimate a todos aquellos que no trabajan de manera directa en Xbox o Microsoft Gaming. Este cambio entraría en vigor a inicios de 2024 y afectaría a cerca de 238,000 trabajadores. Debemos recordar que la membresía a Xbox Game Pass Ultimate cuesta $16.99 al mes, aunque, según el reporte, la compañía informó a los empleados que podrían obtener la suscripción de 12 meses con un descuento especial en la tienda interna de la empresa. De acuerdo con la información, los trabajadores de la compañía expresaron su disgusto a Phil Spencer, quien dijo que no estaba al tanto de esa situación y que iba a investigar. Ahora, Microsoft dio marcha atrás con sus planes e informó que revertirá la decisió

:

LEVELUPCOM: Empleados de Microsoft tendrán que pagar por Xbox Game Pass UltimateLa crisis económica que azota a distintos sectores, incluyendo el digital, ha llevado a tomas de decisiones como recorte de personal, aumento de precios en productos y servicios e incluso a medidas internas. Hoy, la molestia se apoderó de algunos trabajadores de Microsoft pues pronto tendrán que pagar por usar Xbox Game Pass Ultimate.

Fuente: LevelUPcom | Leer más »

LEVELUPCOM: Xbox Game Pass: juega totalmente gratis a 3 juegos de Dragon Ball por tiempo limitadoLos títulos basados en el anime estarán disponibles sin costo adicional durante el fin de semana

Fuente: LevelUPcom | Leer más »

LEVELUPCOM: Xbox Game Pass subió de precio drásticamente en estos países; el aumento fue de hasta 100%El aumento en los costos de los servicios sigue afectando a los jugadores

Fuente: LevelUPcom | Leer más »

LEVELUPCOM: Microsoft revertirá una decisión controvertida que enojó a sus empleadosTras las quejas, Phil Spencer confirmó que los trabajadores aún podrán usar gratis Xbox Game Pass

Fuente: LevelUPcom | Leer más »

LEVELUPCOM: Anuncio de Modern Warfare 3 en la pantalla de inicio de Xbox molesta a usuariosA unos días del estreno de Call of Duty: Modern Warfare III, Xbox no tardó en aprovechar el hype de su nueva y flamante adquisición pero la propuesta no fue del agrado de todos sus usuarios.

Fuente: LevelUPcom | Leer más »

LEVELUPCOM: Jugador afortunado consigue gratis una caja llena de consolas y juegos de XboxUna tía le regaló a su sobrino estos atractivos títulos de las plataformas de Microsoft

Fuente: LevelUPcom | Leer más »