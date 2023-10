‘Mi primera chamba’: Accidentes laborales se hacen tendencia en TikTok (videos)

Una peculiar canción (y los videos que la acompañan) se ha vuelto una de las principales tendencias en TikTok. El trend llamado ‘Mi primera chamba’ concentra un sinnúmero de clips con historias memorables y chuscas, pero ¿cuál es su origen y de qué trata?

TE PUEDE INTERESAR: ‘Que bonitos ojos tienes...’ Letra de nueva canción de Bellakath, ‘Reggaetón Champagne’, genera polémica en redes (video) Es muy probable que en este punto ya hayas visto o escuchado con el audio de ‘Mi primera chamba’ en TikTok, ya que ha sido empleado principalmente para mostrar errores en el trabajo.

Los videoclips muestras a personas sufriendo algún desliz en sus áreas de trabajo. La canción de fondo enfatiza la tendencia a sufrir más accidentes laborales siendo nuevo en un empleo. headtopics.com

El popular audio es una adaptación o remix de la canción ‘Si la calle llama’, de Eladio Carrión, la cual es una colaboración con Bryant Myers y Myke Towers. La letra de la canción fue utilizada en un principio por el usuario Ignacio Molina (@bluegrave) en un video con tintes de humor que nada tiene que ver con el trend actual,

El joven tomó la canción y con ayuda de la Inteligencia Artificial le cambió la letra por: “Mi primera chamba, me acuerdo el día en que de la chamba yo me enamoré, mi viejo llegó sonriendo y me dijo que yo ya chambié, le pedí otra chamba y le dije que la de chambear yo me la sé, de una w...on si no cómo vas a comer si la chamba llama yo lo voa a co... headtopics.com

Fue así como este audio se volvió tendencia y sirvió de pretexto para que miles de usuarios expusieran sus trágicas experiencias en el trabajo, muchas de ellas en situaciones absurdas, incluso en uno de los videos se ve como un grupo de personas tiran un ataúd y dejan caer el cuerpo.

Leer más:

vanguardiamx »

Murió el 'Perrito Malvado', lomito famoso en TikTok por odiar el tema 'Mi bebito fiu fiu'El lomito que se volvió muy popular en TikTok es llorado en redes sociales por los fanáticos de su ladrido y su manera de enojarse al escuchar la famosa canción Leer más ⮕

“Es mi cara, pero ese no es mi cuerpo”: el terror sexual desde el deepfakeLa violencia digital es denunciable y la distribución de imágenes de carácter sexual sin consentimiento es un delito, nosotras no debemos salir de los espacios públicos (digitales o físicos), son los agresores quienes deben ser señalados. Leer más ⮕

Se registran accidentes vehiculares en el Valle de México a causa de fuertes lluviasDebido a las fuertes lluvias, se registraron diversos accidentes en el Valle de México. Leer más ⮕

“Otis” deja al menos 10 accidentes, lluvias e inundaciones en vialidades del Valle de TolucaPese a que el clima húmedo es constante en esta zona, desde las primeras horas del miércoles se reportaron incidentes viales, provocando con ello un severo caos en vías primarias Leer más ⮕

Accidentes fatales y lesiones en el gym ¿Se pueden prevenir?La falta de información y descuidos son las causales de los accidentes fatales y lesiones que sufren los socios dentro de los gimnasios Leer más ⮕

Tras aumento de robos y accidentes en motocicleta regresan operativos de tránsito en TampicoLa Mesa de Seguridad refiere que entre el 14% y 15% de los robos registrados se cometen en motocicleta. Leer más ⮕