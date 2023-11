México Sub-23 pierde contra Brasil en las Semifinales de los Panamericanos 2023

El gol en contra hizo que el Tri pisara el acelerador a fondo para ir en la búsqueda del empate que estuvo cerca de llegar en un par de ocasiones en el primer tiempo, pero un travesaño y una atajada grande del arquero rival mantuvieron la pizarra inamovible.

