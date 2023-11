México no entiende el fenómeno del nearshoring, según la secretaria de Relaciones Exteriores

Para la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, México no entiende lo que implica el fenómeno de la relocalización de empresas, conocido como nearshoring, oportunidad de impulso para la economía que es mejor aprovechado por otras naciones, como Vietnam.

En la inauguración del 29 Congreso de Comercio Exterior Mexicano, organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Alicia Bárcena dijo sobre el tema: 'Me pregunto si en México estamos entendiendo esta ventana de oportunidad. A veces siento que no, y se los digo sinceramente y lo digo desde donde estoy, que es la cancillería: creo que no estamos entendiendo la posibilidad de lo que implica el nearshoring (…) y que Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, llama friendshoring'. México y sus exportaciones. Advirtió que Vietnam puede convertirse en uno de los países más competitivos a escala mundial en atraer inversiones si el país no actúa rápidamente





