México comienza con el sueño Panamericano

En 2020 Carlos se convirtió en el primer mexicano después de casi 40 años en ganar en el PGA Tour cuando se adjudicó el Houston Open, además en algún momento llego a estar dentro de los mejores 50 golfistas del ranking mundial. También Carlos es miembro de LIV Golf desde hace dos temporadas y juega también para los Fireballs de Sergio García.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARISTEGUIONLINE: Santiago 2023: México impone nuevo récord panamericano en arco recurvoLas arqueras mexicanas Aída Román, Ángela Ruiz, Alejandra Valencia y Valentina Vázquez (reserva) impusieron una nueva marca panamericana tras sumar mil 972 unidades.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Con un 7-0 Estados Unidos le quita el invicto a México en el softbol PanamericanoLa coahuilense Raci Cian Miranda fue la encargada de montarse sobre la lomita como pitcher abridora por la novena azteca que aun así pasa a la Súper Ronda como sublíder

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

DEPORTESMINUTO: Panamericano: la crítica indirecta que recibió Marcelo Bielsa por la eliminación de UruguayEl equipo quedó fuera en primera fase.

Fuente: deportesminuto | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: México y EU realizan XXI Diálogo Consular para fortalecer vínculosSe identificaron áreas de colaboración, atendieron retos compartidos y establecieron mecanismos de intercambio de información

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

EXPPOLITICA: Operan sin cobro cuatro plazas en la México-AcapulcoLa Capufe informó que hasta nuevo aviso, cuatro plazas de cobro serán de libre tránsito en apoyo a los afectados por el huracán Otis.

Fuente: ExpPolitica | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: FIFA abre el primer registro para los boletos del Mundial de 2026La justa mundialista se llevará a cabo en tres naciones, México, Estados Unidos y Canadá

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕