México cae con autogol ante Brasil y queda fuera de la final de Santiago 2023

Las aspiraciones de los aztecas de sorprender a los brasileños se disiparon muy pronto: apenas había arrancado el partido cuando la primera incursión de la Canarinha causó una cadena de fallos defensivos que culminó en un gol en propia meta.

Su autor, Tony Leone, joven defensor de Los Angeles FC, que este miércoles sustituía en el centro de la zaga a Emiliano Lira, expulsado tras la pelea en el partido por las semifinales con Uruguay. La mala fortuna no descompuso, sin embargo, el plan de los mexicanos: como era de esperar, se apropiaron de la posesión del balón, pero apenas le dieron profundidad.

Y cuando conseguían que traspasara la maraña defensiva de los sudamericanos, emergía la figura agigantada de Mycael Pontes, arquero de Athletico Paranaense, para negarles la conquista. En otras ocasiones, era simplemente falta de puntería de la vanguardia, uno de los problemas que la tricolor ha arrastrado todo el torneo y que a la postre ha disipado sus opciones de oro.

Ahora, la alternativa será el bronce para mantener una racha histórica: México se ha colgado una medalla en el fútbol masculino en los últimos seis juegos panamericanos. El rival será un viejo conocido, Estados Unidos, que esta tarde no pudo superar a un Chile más experimentado pese a desplegar un fútbol más elaborado.

