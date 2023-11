Mexicano secuestrado en Yemen: 'Ellos no tienen la culpa de estar en esa situación'

Arturo Zacarías Meza, de 31 años, es uno de los 25 tripulantes del buque Galaxy Leader que permanecen como rehenes de un grupo de rebeldes hutíes de Yemen que el pasado domingo se apoderó de su barco, vinculado a Israel, mientras navegaba por una importante ruta marítima en el Mar Rojo. El grupo armado dijo que continuará atacando embarcaciones ligadas a Israel y que estén en aguas internacionales hasta que termine su guerra contra Hamas.

La madre de Zacarías, María Teresa Meza, todavía no entiende muy bien lo que está pasando. “Ellos no tienen nada que ver con el conflicto que está sucediendo, ellos no tienen la culpa de estar en esa situación... Ellos están trabajando”, señaló Meza el martes desde Misantla





