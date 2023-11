Mexicana y otros extranjeros salen de Gaza

“Urgente. Para informar al presidente. Buenos días. Me permito informar que Michelle Ravel avisó que ya salió de Gaza y va en camino a El Cairo. Seguimos al pendiente con el embajador de México en Egipto”, decía una nota de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.

Estados Unidos y Francia reportaron que varios de sus ciudadanos salieron de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah. Las esperanzas se esfumaron rápidamente con el anuncio de un nuevo bombardeo israelí al campo de refugiados de Yabalia. El ministerio de Salud de Gaza indicó que el nuevo ataque dejó “decenas de mártires y de heridos”.

El jefe del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, adelantó en la Franja de Gaza que sus equipos permanecerán “junto a los palestinos” en el territorio. El general de brigada Itzik Cohen, comandante de la 162 División Blindada, dijo que sus tropas estaban en lo profundo de Gaza: “Estamos ubicados a las puertas de la ciudad de Gaza”.

Las fuerzas israelíes dijeron que sus ataques aéreos mataron al jefe de la unidad de cohetes antitanque de Hamas en Gaza. Hamas aseguró que Gaza se convertirá en el “cementerio” del ejército israelí y el jefe del movimiento islamista, Ismail Haniyeh, acusó a Israel de cometer “masacres” en Gaza para esconder sus “derrotas”.

