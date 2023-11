¡Metal! El poste le niega el empate al Atlas

¡Era suya y la dejó ir dos veces! Caicedo se pierde el empateZapatazo de Márquez que sale apenas abierto¡Gol de Pachuca! Contragolpe letal y definición de crack de Hernández

TUDNMEX: ¡CERCA! Jeremy Márquez disparó que se estrella en el poste.Jeremy Márquez (Atlas) remata al poste derecho| Disparo con la derecha desde fuera del área.

TUDNMEX: Los nombres que rondan en Atlas para el puesto de DTGente de casa son los que aparecen como opción para dirigir a los Rojinegros pero hay uno que toma ventaja sobre el resto.

RECORD_MEXICO: Atlas vs Pachuca EN VIVO Liga MX Apertura 2023 Jornada 15Los Rojinegros quieren volver a la senda el triunfo a costa de los Tuzos de Pachuca

MEDIOTIEMPO: Atlas vs. Pachuca ¿Dónde ver la transmisión GRATIS del partido de Liga MX HOY?Atlas fue considerado durante gran parte del torneo como la mejor defensa del fútbol mexicano en el Apertura 2023.

RECORD_MEXICO: Benjamín Mora, viral en redes por expulsión de Big Brother tras dejar al AtlasLos cibernautas no perdonaron a Benjamín Mora tras ser destituido del Atlas y le recordaron su otra expulsión

